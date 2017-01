BPOLI L: Haftbefehl vollstreckt

Leipzig (ots) - Am 30. Januar 2017 wurde ein irakischer Staatsangehöriger am Hauptbahnhof Leipzig kontrolliert. Da er keine Personaldokumente mitführte, wurde seine Identität auf der Dienstelle festgestellt. Diese ergab, dass gegen den 26-Jährigeren ein Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen Einschleusens von Ausländern, ausgeschrieben vom Amtsgericht Pirna, vorlag. Er wurde in die Justizvollzuganstalt Leipzig eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell