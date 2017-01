BPOLI L: Bundespolizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Tunesier am Flughafen Leipzig / Halle fest

Leipzig / Schkeuditz (ots) - Am Freitagnachmittag nahm die Bundespolizei Leipzig einen 27-jährigen Tunesier bei seiner Einreise am Flughafen Leipzig/Halle fest. Bei der Grenzkontrolle stellten die Beamten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Dresden per Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht wird. Der Mann wurde vom Amtsgericht Dresden wegen Handel mit Betäubungsmitteln zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Der 27-Jährige wurde nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell