BPOLI L: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Leipzig (ots) - In den Nachtstunden zum 19. Januar 2016 stellte die Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer im Bereich des Bayrischen Bahnhofs.

Gegen 02:30Uhr teilte ein aufmerksamer Anwohner mit, dass er verdächtige Klappergeräusche und eine Personengruppe vor seinem Haus vernehme. Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizeiinspektion Leipzig nahm sofort die Verfolgung auf und konnte zwei Tatverdächtige in der Kohlenstraße, Ecke Körnerstraße stellen. Drei weitere Personen konnten unerkannt entkommen und ließen auf ihrer Flucht Beweismittel zurück.

Bei der Durchsuchung von einem der beiden Tatverdächtigen, einem 18-Jährigen, wurden zwei benutzte Sprühköpfe sowie umfangreiche Farbanhaftungen an dessen Jacke gefunden. Er ist bereits polizeilich, wegen Sachbeschädigung in Form von Graffiti, in Erscheinung getreten.

Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Leipziger, der ebenfalls bereits polizeibekannt ist. Im Rahmen der Beweisaufnahme konnte am Eingang zum Citytunnel, am Haltepunkt Bayrischer Bahnhof ein 32qm- großes Graffiti festgestellt werden.

Ein Strafverfahren gegen beide Tatverdächtige wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell