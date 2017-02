BPOLI C: Gefahrenbremsung am Bahnhof Freiberg

Freiberg/Chemnitz (ots) - Am heutigen Tag gegen 12:30 Uhr teilte die Notfallleitstelle der DB AG mit, dass die Mitteldeutsche Regiobahn 26976 von Dresden nach Chemnitz bei Einfahrt in den Bahnhof am Bahnsteig 1 eine Gefahrenbremsung (bis zum Stillstand) einleiten musste. Grund hierfür war eine in den Gleisbereich geratene Person. Nach Stillstand des Zuges konnte die Person sich zunächst unbemerkt entfernen, wurde jedoch kurze Zeit später durch die Landespolizei festgestellt. Es handelte sich um einen deutschen Staatsangehörigen. Der Mann war unbewusst ins Gleis geraten. Reisende kamen durch die Gefahrenbremsung nicht zu Schaden und konnten im Verlauf ihre Reise fortsetzen.

