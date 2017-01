BPOLI C: Zeugenaufruf nach Gefahrenbremsung in Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz (ots) - Am frühen Nachmittag (13:48 Uhr) des gestrigen Tages musste der Triebfahrzeugführer der Erzgebirgsbahn von Chemnitz nach Cranzahl im Bereich Hüttengrundstraße eine Schnellbremsung einleiten. Bei Annäherung nahm der Triebfahrzeugführer eine im Gleisbereich sitzende Person wahr und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Unbekannte rollte sich in letzter Sekunde aus dem Gleisbereich. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Frohnau. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen 25 bis 30 jährigen Mann mit schwarzem Rucksack gehandelt haben. Er war bekleidet mit schwarzer Hose und braunem Kapuzenshirt. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, insbesondere Reisende in besagter Erzgebirgsbahn, welche Hinweise zum Sachverhalt oder der Person geben können. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz 0371 4615105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell