BPOLI BHL: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel verhafte im Jahr 2016 insgesamt 378 mit Haftbefehl gesuchte Personen

Pirna (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel blickt auf ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr 2016 zurück und gibt nachfolgend einen nicht abschließenden Überblick über die Schwerpunkte des vergangenen Jahres.

In einem Gebiet von 121 Grenzkilometern und auf einer Strecke von 134 Bahnkilometern waren die Beamtinnen und Beamten auch im letzten zur Verhinderung und Unterbindung der unerlaubten Einreise, zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität, der Verbringungskriminalität sowie zur Fahndung nach gesuchten Person und Sachen erfolgreich tätig.

Migration und Schleusungskriminalität: Im Deliktsbereich der illegalen Migration verzeichnete die Inspektion im vergangen Jahr einen Rückgang. Insgesamt wurden 646 Personen bei der unerlaubten Einreise und 52 Personen beim unerlaubten Aufenthalt festgestellt.

Dass das Schleusungsgeschäft für die Schleuser weiterhin attraktiv ist, zeigt die Festnahme von 92 Schleusern im vergangen Jahr.

Ein herausragender Sachverhalt ereignete sich am 17. Mai 2016 auf der Bundesautobahn 17 auf dem Parkplatz "Am Nöthnitzgrund". Zwei Schleuser, ein Iraker und ein Palästinenser, schleusten in einem Transporter insgesamt zwölf Menschen ins Bundesgebiet. Dank einer aufmerksamen Zeugin gelang es den Beamten die beiden Schleuser, welche bereits wieder in Richtung Tschechien unterwegs waren, kurz darauf festzunehmen.

Fahndungsfeststellungen: Insgesamt 3.361 Fahndungstreffer zu gesuchten Personen und Sachen verzeichnete die Inspektion im vergangen Jahr. Bei dem Großteil dieser Feststellungen handelte es sich um Personen, die im Rahmen von Aufenthaltsermittlungen durch Gerichte oder Behörden gesucht wurden.

In diesem Zusammenhang vollstreckten die Beamten 303 Vollstreckungshaftbefehle, wodurch 76.689,- Euro an Vollstreckungsgelder eingenommen und 26,5 Jahre Ersatzfreiheitsstrafen verwirklicht wurden.

Durch die Vollstreckung von weiteren 75 Untersuchungs- und internationalen Haftbefehlen konnten weitere 15,5 Jahre Haft verwirklicht werden.

Verbringungskriminalität: In 65 Fällen konnte die Bundespolizei im letzten Jahr insgesamt 98 Tatverdächtige ermittelt.

Als Diebesgut bzw. Hehlerware konnten mehrere PKW, hochwertige Fahrräder, Reifen und Felgen für PKW sowie LKW, Baumaschinen, Werkzeuge, Smartphones, Schmuck sowie Waren des täglichen Bedarfs und Kosmetika sichergestellt werden.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz: Insgesamt kam es im Jahr 2016 zu 117 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang darstellt. Insgesamt konnten in diesem Zusammenhang 108 Tatverdächtige ermittelt werden.

Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz: Bei Verstößen gegen das Waffengesetz wurden 66 Tatverdächtige festgestellt. In diesem Zusammenhang wurden durch die Bundespolizei diverse CO2-Waffen einschließlich der Munition, Elektroimpulsgeräte, Schlagringe, Messer, Schlagstöcke und Reizstoffsprühgeräte sichergestellt. Weiterhin wurden in 52 Fällen insgesamt 4038 Stück verbotener bzw. in Deutschland nicht zugelassener Feuerwerkskörper durch die Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell