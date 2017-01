BPOLI BHL: Für die nächsten 98 Tage in Haft

Pirna (ots) - Die nächsten 98 Tage verbringt seit heute morgen (19. Januar 2017) ein rumänischer Staatsangehöriger in Haft. Der 30-Jährige ging den Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gegen 06:30 Uhr auf der Bundesautobahn 17 ins Netz. Bereits im Januar 2015 wurde er durch das Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe in Höhe von 434,- Euro verurteilt, welche er jedoch nie bezahlte. Auch heute konnte er die Geldstrafe nicht begleichen, weshalb er jetzt eine 98-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalt Dresden verbüßt.

Bereits gestern (18. Januar 2017) waren die Beamten der Bundespolizei bei ihren Kontrollen, auf der Bundesautobahn 17, gleich drei Mal erfolgreich.

Ein 30-jähriger Rumäne, der wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde, konnte die 25-tägige Haftstrafe jedoch durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 705,85 Euro abwenden.

Ebenso erging es kurz darauf einem 37-jährigen Bulgaren, der wegen Erschleichen von Leistungen verurteilt wurde. Nachdem er die Geldstrafe in Höhe von 573,- Euro beglichen hatte, konnte er seine Reise fortsetzen.

Für eine Serbin ging es an diesem Tag jedoch auf direkten Weg in die Justizvollzugsanstalt nach Chemnitz. Die 32-Jährige wurde im Jahr 2013 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro verurteilt, welche sie aber nie bezahlte. Aus diesem Grund verbüßt sie jetzt eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

