BPOLI BHL: Werkzeuge und Bikes sichergestellt

Breitenau (ots) - Am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2016) überprüften Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gegen 11:30 Uhr im Bereich Breitenau (BAB 17) die Insassen eines Kleintransporters mit schwedischer Zulassung.

Die Insassen, fünf rumänische Staatsangehörige (18 bis 40 Jahre), konnten sich gegenüber den Einsatzkräften ausweisen. Die Überprüfungen der Männer und Frauen erbrachten keine polizeilichen Erkenntnisse. Die Überprüfung des Fahrzeuginnenraumes gestaltete sich dafür als immense Herausforderung an. Der Laderaum vom Kleintransporter war vermutlich mit den Sachen und Gegenständen so unübersichtlich beladen um eine komplett Überprüfung zu umgehen. Somit erfolgte eine systematische Durchsuchung des Transporters durch die Einsatzkräfte in Breitenau und war letztendlich zielführend.

Im Endergebnis der Durchsuchung konnten neun Mountainbikes, fünf Kettensägen und eine Schneefräse sichergestellt werden. Sieben Fahrräder waren mit geschlossenen Sicherheitsschlössern versehen und zum Teil auseinander gebaut. Erste Ermittlungen wurden bereits nach Schweden initiiert. Ein Mountainbike war bereits zur Fahndung und Sicherstellung ausgeschrieben gewesen. Der Gesamtwert der Sachen kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht abschließend bewertet werden.

Der Fahrer und seine vier Insassen konnte für die aufgefundenen Gegenstände keine Eigentumsnachweise vorzeigen und gab gegenüber den Beamten an, dass er die Räder, Kettensägen und Schneefräse für einen Bekannten mit nach Rumänien nehmen soll. Dieser Aussage schenkten die Beamten jedoch wenig Glauben.

Für die Beamten bestand hier der Anfangsverdacht einer Straftat, weshalb sie die aufgefundenen Sachen sicherstellten. Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Sachverhalt zuständigkeitshalber die Landespolizei Sachsen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell