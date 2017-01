BPOLI DD: Erneuter Zeugenaufruf der Bundespolizei nach Schlägerei in S-Bahn am ersten Weihnachtsfeiertag

Dresden (ots) - Das Tatgeschehen ereignete sich am 25.12.2016 in der Zeit zwischen 16:48 und 16:53 Uhr in der S-Bahn 31750, von Pirna nach Dresden verkehrend.

Der Geschädigte, ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger, betrat die S-Bahn am Haltepunkt Dresden-Dobritz. Im Zug befand sich eine Gruppe von vier südländisch aussehenden Personen. Diese Personen waren bereits in Dresden-Zschachwitz zugestiegen und setzten sich in ein Großraum- bzw. Fahrradabteil (untere Ebene des Doppelstockwagens).

Als der Geschädigte die Gruppe passierte, muss dieser etwas gesagt haben, was die Personen irritierte bzw. ihnen missfallen haben muss. Während der Deutsche seinen Weg Richtung Zugspitze fortsetzte sprangen drei der vier Personen unvermittelt auf und folgten dem Deutschen eilig.

Im Bereich der Waggonübergänge holten sie den gebürtigen Großröhrsdorfer ein und attackierten ihn sofort mit Schlägen und Tritten. Anschließend verließen die drei Angreifer den Zug beim nächsten Halt in Dresden-Reick.

Der Deutsche meldete sich nach Eintreffen der S-Bahn am Hauptbahnhof bei der Bundespolizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Aufgrund der Verletzungen des Geschädigten (vermutlicher Nasenbeinbruch), musste dieser in ein Dresdner Krankenhaus gebracht und behandelt werden.

Nach Auswertung gesicherten Videomaterials der S-Bahn wurde festgestellt, dass couragierte Reisende in die Auseinandersetzung eingriffen und weitere Übergriffe verhindern konnten.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die sich in betreffender S-Bahn befanden und Aussagen zur Aufklärung des Gesamtsachverhaltes treffen können.

Darüber hinaus werden auch die couragierten Schlichter gesucht, da sie neben ihrem lobenswerten Eingreifen auch als Zeugen der Situation eine wichtige Rolle spielen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 / 81 50 20 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell