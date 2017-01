BPOLI DD: Zeugenaufruf: Bundespolizei sucht Geschädigten und Zeugen zu Körperverletzung in S-Bahn zwischen Dresden und Pirna

Dresden/Pirna (ots) - Das Tatgeschehen ereignete sich bereits am 19.11.2016 in der Zeit zwischen 05:35 und 05:45 Uhr in der S-Bahn zwischen Dresden und Pirna während des Halts am Haltepunkt Dresden-Reick.

Am besagten Haltepunkt stiegen zwei männliche Jugendliche in die S-Bahn ein, die dem Zugbegleiter schon wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen bekannt waren. Auch diesmal konnten sie bei der Fahrkartenkontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen und wurden noch vor der Zugabfahrt von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Einer der Betroffenen wollte dies nicht akzeptieren. Er verließ den Zug nicht, sondern hielt sich fortgesetzt im Türbereich auf, so dass die Zugtüren nicht schließen konnten. In der Folge leisteten der Lokführer sowie zwei couragierte Jugendliche Hilfe und sprachen mit dem offensichtlich uneinsichtigen Schwarzfahrer. Gleichzeitig versuchte der Zugbegleiter die Türen mechanisch zu schließen, um ein weiteres Blockieren unmöglich zu machen. Plötzlich schlug der Schwarzfahrer mit der Faust durch die bereits halbgeschlossene Tür einem der Jugendlichen ins Gesicht.

Nach Auskunft des Zugbegleiters versicherte der Geschädigte, der über Schmerzen klagte und am Haltepunkt Heidenau-Süd mit seinem Begleiter den Zug verließ, bei der Polizei Anzeige erstatten zu wollen. Diesem Vorhaben kam er jedoch bisher nicht nach.

Durch die Bundespolizei konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Identität des Geschädigten und seines Begleiters blieb jedoch bis zum heutigen Zeitpunkt unbekannt.

Daher wendet sich die Bundespolizei nun an die Öffentlichkeit und sucht den Geschädigten der Körperverletzung sowie seinen Begleiter als Zeugen.

Die Bundespolizei bittet die beiden Personen, sich zu melden.

Darüber hinaus fragt die Bundespolizei: Wer kennt die beiden couragierten Helfer und kann Hinweise zu deren Identität geben?

Der Geschädigte ist ca. 20 Jahre alt und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Hose, einer grauen Daunenjacke und braunen Schuhen.

Sein etwa gleichaltriger Begleiter, hat ebenfalls dunkelblonde, kurze Haare. Er trug einen blauen Pullover, darunter ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Außerdem hatte er eine auffällige Tätowierung in Form von Sternen am linken Unterarm.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/815020 entgegen.

