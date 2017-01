BPOLI DD: Resümee der Bundespolizei zum Silvesterwochenende

Dresden (ots) - Die Bundespolizei in Dresden blickt auf ein verhältnismäßig ruhiges Silvester- und Neujahrwochenende zurück. So kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei zu 29 beanzeigten Straftaten, 6 Ordnungswidrigkeiten und einer Festnahme.

Dabei handelt es sich um einen 36-Jährigen, der am Neujahrsnachmittag im Hauptbahnhof Dresden kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der marokkanische Staatsangehörige mit Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen schweren Raubes gesucht wurde. Nach einer erfolgten Haftrichtervorführung, wurde der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht.

Bei den beanzeigten Straftaten handelte es sich mit Masse um Sachbeschädigungen, Diebstähle, Hausfriedensbrüche sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Sprengstoff- und Waffengesetz.

Bei der Durchsuchung eines 32-Jährigen am Silvesterabend wurde in der Jackentasche ein verbotenes Springmesser sowie in seinem Rucksack ein Teleskopschlagstock festgestellt.

Ein Polizeibeamter wurde im Rahmen der Einsatzmaßnahmen am frühen Morgen des 31.12.2016 durch einen 40-Jährigen mehrfach beleidigt.

