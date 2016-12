BPOLI DD: Antänzer in Haft und falsche Namensnennung schützt dich nicht vor Strafe

Dresden (ots) - Am Freitagmorgen wurde ein 22-Jähriger im Hauptbahnhof durch Bundespolizisten kontrolliert. Gegen den libyschen Staatsangehörigen bestanden mehrere Fahndungsersuchen von deutschen Justizbehörden und ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Leipzig, wegen Gefährlicher Körperverletzung. Der Grund für diesen ist, dass der junge Mann offensichtlich der "Antänzerszene" angehört. So versuchte er im Sommer dieses Jahres in Leipzig mit bekannter Methode sein Opfer zu bestehlen. Als dieser den Trick bemerkte und abwehrte, ging er mit körperlicher Gewalt gegen den Geschädigten vor. Der Libyer wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden überstellt.

Am Vormittag wurde eine 30-Jährige kontrolliert. Die Frau hatte kein Personaldokument bei sich und gab offensichtlich wenig glaubwürdige Angaben zu ihrer Person an. Bei weiteren Ermittlungen zu ihrer wahren Identität, wurde durch die Bundespolizisten ermittelt, dass die deutsche Staatsangehörige mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wird. Ursache der Haftbefehle waren Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen richterliche Bewährungsauflagen und ihr derzeit unbekannter Aufenthalts- bzw. Wohnort. Die Frau wird am heutigen Tag dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Aufrechterhaltung der Haftbefehle.

