BPOLI DD: Gesucht und gefunden

Dresden (ots) - Bei der Kontrolle des Nachtzuges, durch Bundespolizisten am Mittwochmorgen, welcher von Budapest nach Berlin verkehrt, bemerkten diese, dass ein männlicher Reisender sich offenbar vor ihnen auf der Zugtoilette verstecken wollte. Bei der anschließenden Kontrolle des 27-jährigen serbischen Staatsangehörigen wurde der Grund für sein Verhalten schnell klar. Er besaß keinen gültigen Reisepass oder Aufenthaltstitel für Deutschland. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde außerdem bekannt, dass er wegen verschiedener Delikte bereits durch vier Staatsanwaltschaften gesucht wird. Letztendlich hatten zwei weitere Staatsanwaltschaften den serbischen Staatsbürger bereits wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesucht. Der 27-Jährige war nicht in der Lage die Geldstrafen in Höhe von 1.943,75 EUR zu bezahlen und muss nun eine 85-tägige Haftstrafe antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell