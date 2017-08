BPOLI EBB: Die Bundespolizei präsentiert sich während der Flugtage in Bautzen

Bautzen (ots) - Auch die Bundespolizei ist mit dabei. Am Samstag und am Sonntag können Besucher der Flugtage Bautzen einen modernen Einsatzhubschrauber sowie ein Streifenfahrzeug unserer Behörde besichtigen. Stellen Sie unserem erfahrenen Personal Ihre Fragen zu Technik, Ausrüstung und Berufsbild des Bundespolizisten. Informieren Sie sich über Einstellungsvoraussetzungen und die Karrieremöglichkeiten in unserem Team. Außerdem stehen wir zu aktuellen Präventionsthemen Rede und Antwort und halten Informationsmaterial für Sie bereit.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell