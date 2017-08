BPOLI EBB: 23-Jährigen mit Marihuana erwischt

Zittau (ots) - Kräfte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 08.08. auf der Reichenberger Straße in Zittau einen 23-jährigen Deutschen. Da der junge Mann in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, wurden er und seine mitgeführten Sachen durchsucht. In seiner Hosentasche fanden die Bundes- und Landesbeamten, versteckt in einer Zigarettenschachtel, ein Cliptütchen mit vermutlich Marihuana. Daraufhin wurde er belehrt, dass gegen ihn der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz besteht. Der Mann bestätigte den Verdacht der Beamten und gab an, dass sich in dem Cliptütchen circa 4 Gramm Marihuana befänden. Das Nachwiegen mittels Feinwaage ergab den Bruttowert von 4,5 Gramm. Dem Verdächtigem wurde daraufhin der Tatvorwurf eröffnet, die Drogen wurden sichergestellt und der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei übergeben.

