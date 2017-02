BPOLI EBB: Verdacht Urkundenfälschung

Pulsnitz (ots) - Am Mittwoch in den späten Abendstunden kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf der Bundesautobahn 4, am Parkplatz Rödertal, ein Fahrzeuggespann mit rumänischer Zulassung. Der rumänische Fahrer legte alle geforderten Dokumente sowie die Zulassungsbescheinigungen und Kaufverträge für drei auf der Lafette befindlichen Fahrzeuge vor. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Person und der Sachen verlief negativ. Nach intensiver Inaugenscheinnahme der geladenen Fahrzeuge wurden die Beamten bei den Kennzeichen eines PKW fündig. Die Zulassungs- und Prüfplaketten an dem deutschen Kennzeichen entpuppten sich als Totalfälschungen. Der 52-Jährige gab an, das Fahrzeug über ein Online-Portal gefunden und erworben zu haben. Trotz allem steht hier der Verdacht der Urkundenfälschung im Raum. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

