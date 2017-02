BPOLI EBB: Haftstrafe abgewendet

Seifhennersdorf (ots) - In der Ortslage Seifhennersdorf wurde am 01.02.17 der Fahrer eines PKW VW Passat mit tschechischer Zulassung im Rahmen der Schengenbinnenfahndung durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab , dass der tschechische Staatsangehörige per Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Bautzen, wegen fahrlässiger Körperverletzung ausgeschrieben ist. Der Haftbefehl des AG Bautzen wurde festgesetzt auf 580,50 Euro oder 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der 25-jährige Mann konnte die Summe zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen und wurde zunächst zur Inspektion Ebersbach verbracht. Nach einem Anruf bei seinen Angehörigen erschien wenig später der Vater und beglich den ausstehenden Betrag, so dass beide wieder den Heimweg antreten konnten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell