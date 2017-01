BPOLI EBB: Gute Personenbeschreibung führt zu Täterstellung nach räuberischen Diebstahl

Zittau (ots) - Am gestrigen Tag informierte das Polizeirevier Zittau über einen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Zittau. Der Tatverdächtige wurde vom Ladendedektiv auf frischer Tat erwischt, als er Waren entwenden wollte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge dessen der Täter seine Beute fallen ließ, seine Jacke verlor und zu Fuß flüchtete. Auf Grund der guten Personenbeschreibung, dem richtigen Riecher und durch die geschulten Augen der Beamten einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, konnten diese am Kaufland, Christian-Keimann-Straße, die Person erkennen und festnehmen. Die Festnahme erfolgte ohne weiteren Widerstand des 57-jährigen Tschechen. Der Mann lag bereits als Betäubungsmittelkonsument im Fahndungssystem ein und war schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde unmittelbar vor Ort einer Streife der Landespolizei zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell