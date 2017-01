BPOLI EBB: Flüchtender Radfahrer mit Drogen gestellt

Zittau (ots) - In den Abendstunden des 30. Januar wollten Beamte der Bundes- und Landespolizei der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) im Stadtgebiet Zittau einen Radfahrer kontrollierten. Der Angesprochene reagierte allerdings nicht auf die Anhalteverfügung und fuhr weiter über die Theodor-Körner-Allee in Richtung Mandaustraße. Die Beamten wendeten ihr Dienstfahrzeug und konnten erst in der Mandaustraße den Sichtkontakt wieder herstellen. Als der Mann die Streife bemerkte, versuchte er erneut zu flüchten und fuhr wieder in Richtung Stadtmitte. Nach cirka 100 m weiterer Flucht konnte die Person auf einem Gehweg kurz vor der Aral-Tankstelle gestoppt werden. Auf Nachfrage, warum er vor der Polizei geflüchtet sei, zog der 19-jährige Deutsche sofort einen Beutel mit Betäubungsmitteln aus seiner linken Hosentasche und übergab sie den Beamten. Es handelte sich um circa 10,5 Gramm (brutto) Marihuana.

Die Drogen wurden sichergestellt und der junge Mann wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell