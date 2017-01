BPOLI EBB: Für polnischen Autofahrer endete die Fahrt wegen Haftbefehl in Zittau

Zittau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach im Stadtgebiet Zittau einen polnischen Autofahrer. Wie sich herausstellte, wird der 31-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht weil er eine Geldstrafe in Höhe von über 1.700,- EUR zu begleichen hat. Da er aber diese Summe nicht entrichten konnte, muss er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe anstreten. Der Pole wurde am Samstagmorgen in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell