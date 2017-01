BPOLI EBB: Unerlaubte Arbeitsaufnahme durch Bundespolizei verhindert

Bautzen (ots) - Die Kollegen der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrollierten am Donnerstagabend auf der BAB4, nahe Bautzen, einen Audi A6 mit tschechischem Kennzeichen. Fahrer und Beifahrer sind Ukrainer, die in Tschechien leben. Die beiden Männer händigten den Beamten jeweils ihren tschechischen Aufenthaltstitel sowie ihren tschechischen Arbeitsvertag aus. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden verschiedene Werkzeuge und diverse Arbeitskleidung aufgefunden. Bei der Befragung gaben sie an, nach Berlin zu wollen, um sich dort Arbeit zu suchen. Eine Arbeitserlaubnis für Deutschland besitzen sie nicht. In der telefonischen Einreisebefragung mittels Dolmetscher erhärtete sich der Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme. Daher können sich die beiden Ukrainer nicht mehr auf ihr Reiserecht gemäß Schengener Durchführungsübereinkommen berufen. Somit ergibt sich der Straftatverdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland. Den beiden Männern bleiben nun sieben Tage Zeit, das Bundesgebiet zu verlassen. Ansonsten kann gegen sie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot angeordnet werden. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Ebersbach nimmt sich der Strafakten an.

