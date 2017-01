BPOLI EBB: Polizeikontrolle erst durch Einschlagen der PKW-Scheibe möglich

Seifhennersdorf (ots) - Am gestrigen Abend stellten Bundes- und Landespolizisten einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz gegen 19:40 Uhr in der Ortslage Seifhennersdorf einen offensichtlich alkoholsierten Golf-Fahrer fest. Der 42 jährige Deutsche wollte sich zunächst durch Flucht der Kontrolle entziehen, konnte aber schließlich gestoppt werden. Durch einen Fensterspalt händigte er zwar Führerschein und Fahrzeugdokumente aus, die Beamten vernahmen allerdings auch einen deutlichen Alkoholgeruch. Daraufhin verweigerte sich der Fahrer der weiteren Kontrolle durch Verriegeln von Fenster und Türen. Einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle stimmte er ebenso nicht zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mussten schließlich die Beamten eine Seitenscheibe des VW Golf Cabriolet einschlagen. Der Fahrer leistete von nun an keinerlei Widerstand und wurde zwecks Durchführung einer richterlich durchgeführten Blutentnahme an das Polizeirevier Zittau übergeben. Das Untersuchungsergebnis ist noch offen. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Landespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell