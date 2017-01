BPOLI EBB: Technik an zwei Bahnübergängen zerstört - 50.000 EUR Schaden

Bautzen (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mussten am vergangenen Freitagmittag gleich zu zwei Bahnübergängen an der Bahnstrecke Bautzen - Wilthen ausrücken. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hat an dieser gesperrten Teilstrecke die Zerstörung der Schrankensteuerung an den Bahnübergängen Obergurig/Großdöbschütz und Bautzen/Boblitz festgestellt. Die unbekannten Täter hatten es auf das Buntmetall der verbauten Rellaistechnik abgesehen. Zwar fahren hier zur Zeit keine Züge, die Bahntechnik muss trotzdem auch an stillgelegten Streckenabschnitten jederzeit einsatzbereit sein. Aufgrund der länger zurückliegenden letzten Kontrolle dieser Anlage kann die Tat Monate her sein. Der Sachschaden soll sich laut erster Schätzung auf 50.000,- EUR belaufen. Die Bevölkerung wird um Mitteilung etwaiger Hinweise zum Sachverhalt gebeten: 03586 / 76020

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell