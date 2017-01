BPOLI EBB: Bundespolizei verhindert Hehlerei

Zittau (ots) - Bei der Kontrolle eines Tschechen am Mittwochvormittag am Bahnhof Zittau konnten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach eine gestohlene Stichsäge sicherstellen. Der 39-Jährige war allein zu Fuß unterwegs und führte in einer Plastiktüte eine neuwertige Stichsäge der Marke "Metabo" mit sich. Die Überprüfung der Individualnummer der Säge deckte den Diebstahl auf. Demzufolge wurde die Stichsäge im Juni letzten Jahres in Berlin entwendet. Eine Erklärung zum Besitz oder einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht erbringen. Die Stichsäge wurde sichergestellt. Wegen des Verdachtes der Hehlerei wurde der Sachverhalt zuständigkeitshalber dem Polizeirevier Zittau übergeben.

