BPOLI EBB: Zwei nicht zugelassene Waffen sichergestellt

Zittau: (ots) - Am Samstag wurde einem Russen eine Luftdruckwaffe abgenommen und am Sontag einem Tschechen ein Reizstoffsprühgerät ohne Prüfzeichen.

Der Russe wurde im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach in Zittau auf dem Bahnhofsvorplatz angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle zog der Mann unvermittelt eine Pistole aus der Jackentasche, welche ihm durch die Beamten sofort abgenommen wurde. Bei der Inaugenscheinnahme der Pistole stellte sich heraus, dass es sich um eine ungeladene Luftdruckwaffe gehandelt hat. Die Waffe wurde sichergestellt und dann konnte der 39-Jährige, nachdem ihm der Tatvorwurf eröffnet wurde, seine Reise fortsetzen.

Ähnlich erging es einem tschechischen Staatsbürger am Sonntag. Im Rahmen der Schengen Binnenfahndung wurde er durch Bundespolizisten in der Ortslage Zittau / Gewerbegebiet Weinau angehalten und kontrolliert. In seinem Pkw stellten die Beamten in der Ablage der Fahrertür ein griffbreites Reizstoffsprühgerät ohne entsprechendes Prüfzeichen fest. Auch diese Waffe wurde sichergestellt, dem 33-Jährigen der Tatvorwurf erörtert und dann die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell