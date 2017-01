BPOLI EBB: Gewahrsamnahme eines Störenfrieds

Zittau (ots) - Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz unterstützten in der vergangenen Nacht um 02:30 Uhr die Kollegen einer Zollstreife im Rahmen einer Kontrolle von drei Deutschen im Stadtgebiet Zittau. Den Zollbeamten war ein entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße frisch abgeparkter PKW ohne Nummernschilder aufgefallen. Bei der Überprüfung der drei hinzugekommenen jungen deutschen Männer konnte nicht geklärt werden, wer der Fahrer des PKW war. Sie diskutierten sehr lautstark und reagierten provokativ. Um eine Auseinandersetzung zu unterbinden, wurde der Redelsführer des Platzes verwiesen. Da der Störenfried dieser polizeilichen Aufforderung nicht nachkam wurde er im Polizeirevier Zittau in Gewahrsam genommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Pflichtversicherung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell