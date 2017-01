BPOLI EBB: Fahrt von Lettland nach Rheinland-Pfalz endet in der JVA Bautzen

Bautzen (ots) - Am Mittwochvormittag endete die Reise auf der Autobahn für einen jungen Mann im Gefängnis. Er war mit seiner Freundin auf dem Weg von Lettland nach Pirmasens in Rheinland-Pfalz unterwegs. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrollierten den 27-jährigen Mann auf dem Rastplatz Oberlausitz in Richtung Dresden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den jungen Letten ein Haftbefehl vorliegt. Da er die Geldstrafe in Höhe von 590,- EUR nicht aufbringen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe von 59 Tagen im Gefängnis in Kauf nehmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell