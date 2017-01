BPOLI EBB: Zerstörungswut oder Lust auf Süßes

Löbau (ots) - Der Snackautomat am Bahnhof Löbau war vor wenigen Tagen Angriffspunkt für einen oder mehrere unbekannte Täter. Vermutlich mit einem Stein wurde die Scheibe des Snackautomaten beschädigt und zersplitterte daraufhin. An die Süßigkeiten war jedoch kein Herankommen möglich. Die Scheibe hielt Stand. Ob aus blanker Zerstörungswut oder Hunger auf was Süßes spielt dabei keine Rolle. Es ist und bleibt eine Sachbeschädigung und stellt eine Straftat dar. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell