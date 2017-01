BPOLI EBB: Bundespolizei stoppt gefährliche Autofahrt mit 28 Kugelbomben und 800 g Nettoexplosivmasse

Bautzen (ots) - Im Rahmen eines Polizeieinsatzes der Bundespolizeinspektion Ebersbach stoppten Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr in der Ortslage Obergurig ein aus Kassel stammendes Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle des deutschen 19jährigen Fahrers fielen den Beamten auf der Rücksitzbank liegende Feuerwerksartikel auf. Eine genaue Inaugenscheinnahme ergab, dass es sich um 28 sogenannte Kugelbomben handelt, die der Fahrer kurz zuvor auf einem polnischen Markt nahe Bad Muskau für 80,00 EUR für den Eigengebrauch gekauft hatte. Geprüfte und zugelassene Kugelbomben werden bestimmungsgemäß durch Feuerwerker mit Abschussvorrichtungen verschossen und sind erlaubnisscheinpflichtig. Im vorliegenden Fall wiesen die pyrotechnischen Artikel jedoch keinerlei Kennzeichnungen und CE-/BAM-Prüfzeichen auf und wurden somit illegal eingeführt. Der für den sicheren Abtransport dieser nicht geringen Menge illegaler Pyrotechnik zuständige Entschärferdienst der Bundespolizeidirektion Pirna belehrte den Fahrer zu den Risiken und Gefahren, die von derartigem, vermutlich in Fernost hergestelltem, Feuerwerk ausgehen. So kann es zum Beispiel in bestimmten Situationen zu Selbstentzündungen kommen und benachbartes Feuerwerk mit explodieren. Der Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz stellen. Die Kugelbomben wurden sichergestellt und werden vernichtet.

