BPOLI EBB: Gemeinsame Fahndungsgruppe stellt vermutlich gestohlenen PKW auf der BAB4

Bautzen (ots) - Einer Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen fiel letzte Nacht auf der Autobahn A4 bei Burkau ein durch die belgischen Behörden gesuchter und in Richtung Görlitz fahrender Renault Kangoo auf. Während der Kontrolle des polnischen männlichen Fahrers durch die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach und der Polizeidirektion Görlitz gab dieser an, das Fahrzeug in Belgien käuflich erworben zu haben. Der Renault Kangoo wurde sichergestellt und dem Fahrer die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell