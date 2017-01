BPOLI EBB: Ungewöhnliches Toilettenentgeld am Bahnhof Zittau

Zittau (ots) - Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach erwischte am Abend des 30. Dezember am Nachtzugang des Bahnhofs in Zittau zwei ältere Herrschaften beim vermeintlich verdeckten Urinieren in der Dunkelheit. Die 66- und 81-jährigen Deutschen mussten ein "Toilettenentgeld" von jeweils 15 EUR für das Verunreinigen von Bahnanlagen entrichten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell