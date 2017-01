BPOLI EBB: Auch auf Bahnanlagen zahlreiche Beschädigungen am Silvesterwochenende

Bautzen (ots) - Am Silvesterwochenende kam es auch auf den oberlausitzer Bahnhöfen und einem Bahnübergang zu zahlreichen Sachbeschädigungen. So stellte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf den Bahnhöfen in Zittau und Bautzen mehrere Graffitischmierereien fest. Ebenfalls in Bautzen gingen die Sicherheitsverglasung des Treppenliftes und am Bahnübergang in Tauchritz zwei Warnleuchten zu Bruch. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

