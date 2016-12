BPOLI EBB: Vermutlicher Einbruch durch aufmerksame Beamte verhindert

Zittau (ots) - Die Kollegen der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Oberlausitz (Bundespolizei / Landespolizei) konnten am Donnerstag früh gegen drei Uhr bei der Kontrolle eines jungen polnischen Bürgers in Zittau eine womöglich kurz bevorstehende Straftat verhindern. Der junge Mann führte in seinem Rucksack typisches Einbruchswerkzeug sowie Arbeitshandschuhe mit sich. Da in letzter Zeit wieder vermehrt Haustüren mittels Hebelwerkzeugen aufgebrochen wurden, erfolgte die Sicherstellung dieser Gegenstände.

