BPOLI EBB: Vergitterte Weihnachten

Bautzen: (ots) - Am 24.12. wurde bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf der BAB 4, am Rasthof Oberlausitz, ein Pole festgestellt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den 25-jährigen Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Der Haftbefehl war ausgelegt auf 15 Tage Haft oder die Erstattung 225,00 EUR + 73,50 EUR Kosten. Da der Mann nicht zahlungsfähig war, wurde er noch am selben Tag, durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, in die JVA Bautzen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell