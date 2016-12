BPOLI EBB: Junge Frau unter Drogeneinfluß aus dem Verkehr gezogen

Zittau (ots) - Am 21.12.2016 gegen 22:30 Uhr wurde durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach eine 19-jährige Deutsche, als Fahrzeugführerin eines Opel Corsa, in der Ortslage Zittau angehalten und kontrolliert. Aufgrund des nervösen Verhaltens der jungen Frau wurde sie zu einem möglichen Drogenkonsum befragt. Dies bejahte sie und gab an, in den letzten Tagen Drogen konsumiert zu haben. Ein mit ihrem Einverständnis durchgeführter Drogenschnelltest verlief dann auch positiv auf Amphetamine. Im Verlauf der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen übergab sie den Beamten freiwillig ein Klipptütchen mit 0,7 Gramm Crystal und ein weiteres mit 0,4 Gramm Marihuana, welches sie in ihrem BH versteckt hatte. Daraufhin wurde sie über den Tatvorwurf der Straftaten des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Fahrens unter berauschenden Mitteln belehrt. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell