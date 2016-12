BPOLI EBB: Deutsch - tschechische Streife erwischt Dieb

Großschönau / Varnsdorf (ots) - Am gestrigen Tag um die Mittagszeit kam einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach eine Person, die mit einer Aluleiter in Richtung tschechische Grenze lief, verdächtig vor. Als der Mann die Beamten bemerkte, warf er die Leiter in ein Gebüsch, rannte über die Großschönauer Bahngleise und verschwand zunächst in Richtung Varnsdorf. Daraufhin wurde die gemeinsame Streife der Bundespolizei und der Tschechischen Ausländerpolizei, die in diesem Bereich eingesetzt war, über den Sachverhalt informiert. Der Verdächtige konnte dann auch tatsächlich in der Ortslage Varnsdorf ausgemacht und gestellt werden. Bis zum Eintreffen einer Streife der tschechischen Polizei wurde der 29-jährige Tscheche festgehalten und schliesslich an die zuständigen tschechischen Kollegen übergeben. Bei der Durchsuchung wurde in seinem Rucksack diverses Diebesgut festgestellt. Laut eigenen Angaben hatte er die Sachen und die weggeworfene Leiter aus einem offen stehenden Haus in Großschönau / Bereich Niedere Mühlwiese entwendet. Durch die tschechische Polizei wurden die Sachen sichergestellt. Der Vorgang wird nun in Zusammenarbeit der tschechischen Polizei und Beamten des Polizeireviers Zittau Oberland weiterbearbeitet.

