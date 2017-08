BPOLI LUD: Fahrer fährt ohne Fahrerlaubnis, dessen BMW ohne Zulassung und Versicherungsschutz

Görlitz (ots) - Auf dem Weg zum Dienst war heute Morgen einem Bundespolizisten ein BMW aufgefallen. Der Pkw mit Dresdener Kennzeichentafeln stand zu diesem Zeitpunkt am Rande der B6 zwischen Holtendorf und dem Abzweig Wiesbadener Straße. Kollegen, die verständigt wurden, sahen sich das Fahrzeug und auch den polnischen Fahrzeugführer (27) daraufhin genauer an. Sie stellten fest, dass der Wagen bereits im September 2015 stillgelegt worden war. Derzeit fehlten ihm also die notwendige Zulassung sowie der erforderliche Versicherungsschutz. Die Kennzeichentafeln sowie die darauf angebrachten Zulassungsplaketten habe er sich in Polen gekauft, während er das Auto selbst in Deutschland gekauft hatte, so die Erklärung des 27-Jährigen.

Auf die Frage nach dem Führerschein holte er schließlich einen ukrainischen Führerschein hervor. Es brauchte nicht lange, bis die Beamten erkannten, dass ihnen eine Totalfälschung unter die Augen gehalten wurde. Eine Nachfrage bei den polnischen Behörden bestätigte den Verdacht, wonach der Fahrzeugeigentümer derzeit keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn lag ein vom April 2014 bis April 2018 wirksames Fahrverbot vor.

Das Polizeirevier Görlitz wird sich nun mit den weiteren Ermittlungen befassen. Die Anzahl der Vorwürfe dabei ist relativ lang und reicht vom Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen die Versicherungspflicht bis hin zur Urkundenfälschung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell