BPOLI LUD: Ladendieb gefasst, Beute sichergestellt

Görlitz (ots) - Einen mutmaßlichen Ladendieb fasste gestern Abend eine Streife der Bundespolizei. Die von dem Dieb noch eilig versteckte Beute wurde sichergestellt.

Verdeckt eingesetzte Beamten hatten den bis dahin Unbekannten auf der Zittauer Straße beobachtet, als er plötzlich auf Höhe der Johannes-R.-Becher-Straße vor einem vorbeifahrenden Streifenwagen des Polizeireviers Görlitz in Deckung gegangen war. Bevor der Mann kontrolliert werden konnte, hatte er sich in Richtung Erich-Weinert-Straße aus dem Staub gemacht. Später wurde er hinter einer Hecke in der Nähe der Julius-Motteler-Straße angetroffen. Dort lag er auf dem Gras, neben ihm ein leerer Rucksack. Die von ihm entwendeten Gegenstände befanden sich dennoch in seinem Versteck und wurden gefunden. Demnach hatte er einen Supermarkt in Weinhübel um ein Unterbau-Küchenradio als auch um Kosmetika erleichtert im Gesamtwert von ca. 120,00 Euro erleichtert. Die inzwischen an den Festnahmeort geeilte Polizeistreife nahm den 23-Jährigen mit zum Revier. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem in Zgorzelec lebenden polnischen Bürger um einen bereits einschlägig bekannten Dieb.

