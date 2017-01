BPOLI LUD: Per Haftbefehl gesucht und festgenommen

Görlitz (ots) - Zwei Mal innerhalb kurzer Zeit klickten gestern als auch heute an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf die Handfesseln.

Kurz vor Mitternacht erfolgte zunächst die Festnahme eines 43-Jährigen aus München. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten Bundespolizisten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vorlag. Weil er eine Bußgeldforderung aus dem Jahr 2014 nicht beglichen hatte, war im Vorfeld vom Amtsgericht München 2015 eine mehrtägige Erzwingungshaft angeordnet worden. Schließlich zahlte der Betroffene die überfälligen 329,50 Euro und reiste weiter.

Wegen offensichtlicher finanzieller Schieflage war dagegen die Weiterreise für einen polnischen Mann ausgeschlossen. Dem 29-Jährigen, der kurz nach Mitternacht an gleicher Stelle kontrolliert und mit zur Dienststelle genommen wurde, fehlten letztlich 1.270,00 Euro. So hoch war die vor einem knappen Jahr vom Amtsgericht Nürnberg wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgelegte Geldstrafe. Ersatzweise verbringt er nun die nächsten Wochen hinter Gitter.

Bereits am vergangenen Freitag war ein polnischer Staatsangehöriger auf der Grundlage eines Haftbefehls in Görlitz festgenommen worden. Der 36-Jährige war später in der Lage, die offene Geldstrafe i. H. v. 1.201,46 Euro, die das Amtsgericht Schwäbisch-Hall im Februar 2014 wegen Straßenverkehrsgefährdung angeordnet hatte, zu bezahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell