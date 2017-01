BPOLI LUD: Ein Mann, zwei Haftbefehle

Görlitz (ots) - Heute Morgen nahmen Bundespolizisten in der Görlitzer Bahnhofstraße einen 30-Jährigen fest. Auch dessen Name stand auf der Fahndungsliste - gleich zwei Mal. Der im polnischen Zagan (Sagan) lebende Mann wurde in beiden Fällen per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken gesucht. Sowohl im ersten als auch im zweiten Fall hatte das Amtsgericht Pirmasens im vorigen Jahr Geldstrafen verhangen. Die erste Geldstrafe (i. H. v. 1.951,17 Euro) war wegen Straßenverkehrsgefährdung, die zweite (i. H. v. 939,96 Euro) wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeordnet worden. Da dem Verurteilten insgesamt 2.891,13 Euro im Portemonnaie fehlten, leistet er seinem Landsmann nun für die nächsten Wochen Gesellschaft in der Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell