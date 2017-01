BPOLI LUD: Notruf vor den Augen der Bundespolizei missbraucht

Görlitz (ots) - Offensichtlich ohne es zu ahnen, hat gestern Vormittag ein Mann in der Nähe des Görlitzer Bahnhofes vor den Augen der Bundespolizei den Notruf missbraucht.

Die Beamten, die sich in einem verdeckten Einsatz befanden, beobachteten den Unbekannten, als dieser eine Telefonzelle betrat und zum Hörer griff. Genau in diesem Moment teilte die Polizei Görlitz mit, dass sie von einem "Namenlosen" telefonisch darüber informiert wurde, dass angeblich ein Gefangener während eines Arztbesuches aus einer Justizvollzugsanstalt entweichen will. Wenngleich zweifelsfrei feststand, dass der Notruf aus besagter Telefonzelle abgesetzt wurde, stritt der mutmaßliche Anrufer später ab, die Polizei verständigt zu haben. Der in Reichenbach wohnende 55-Jährige wurde schließlich wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell