BPOLI LUD: 278 verbotene Knaller sichergestellt

Görlitz (ots) - Erwartungsgemäß sind auch an den beiden letzten Tagen vor dem Jahreswechsel verbotene Knaller von der Bundespolizei sichergestellt worden. Insgesamt wurden 278 pyrotechnische Erzeugnisse in sechs verschiedenen Fällen festgestellt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei deutsche (25, 33, 51) und zwei polnische Männer (18, 21) sowie einen Mann aus Rumänien (24).

Hinsichtlich der Gefährlichkeit der aus dem Verkehr gezogenen Produkte rangierte ein Batteriefeuerwerk mit ca. 500 Gramm Nettoexplosivmasse auf Rang eins. Dieses verbrachte der 24-Jährige über die Bad Muskauer Stadtbrücke in die Bundesrepublik.

Während die deutschen Beschuldigten ebenfalls in Bad Muskau, in Krauschwitz und Kodersdorf ertappt wurden, wurden die polnischen Beschuldigten unmittelbar in der Silvesternacht an der Görlitzer Altstadtbrücke festgehalten.

