BPOLI LUD: Ein Mann - zwei Haftbefehle

Görlitz (ots) - Beinahe wäre für einen Thüringer das alte Jahr hinter Gitter zu Ende gegangen. Der Erfurter war am Samstagnachmittag von der Bundespolizei bei Kodersdorf kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass sein Name gleich zwei Mal auf der Fahndungsliste auftauchte. In beiden Fällen fahndete die Staatsanwaltschaft Erfurt seit August 2015 per Haftbefehl nach dem 26-Jährigen. Während einer Verurteilung wegen des Erschleichens von Leistungen waren eine Geldstrafe in Höhe von 1.250,00 Euro und wegen Betrugs in Höhe von 1.000,00 Euro angeordnet worden. Schließlich half ein Bekannter dem Verurteilten aus der Bredouille und zahlte für ihn den fälligen Gesamtbetrag (2.250,00 Euro).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell