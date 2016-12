BPOLI LUD: In zwei Fällen Betäubungsmittel sichergestellt

Görlitz (ots) - In zwei Fällen stellten Bundespolizisten gestern Betäubungsmittel sicher.

Der erste Fall ereignete sich am Abend an der Görlitzer Stadtbrücke. Dort wurde der Fahrer eines Mercedes angehalten. Bei der Kontrolle des Pkw wurde im Fußraum auf der Fahrerseite eine in Folie eingewickelte Substanz gefunden. Dabei handelt es sich um Marihuana, dessen Gewicht in etwa 17 Gramm entspricht. Auf Nachfrage erklärte der 20-jährige Nieskyer, er habe den Stoff bei einem Bekannten in Polen gekauft.

Der zweite Fall ließ nicht lange auf sich warten. Gegen Mitternacht kontrollierte eine Streife einen 31-Jährigen in der Schlesischen Straße in Görlitz. Bei dem Görlitzer sind in dessen Gürteltasche schließlich knapp 5 Gramm Marihuana sowie ca. 1 Gramm Crystal gefunden worden.

Gegen die Eigentümer der Betäubungsmittel wurde jeweils Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

