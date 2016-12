BPOLI LUD: Mit gestohlener Hose ertappt

Görlitz (ots) - Mit einer gestohlenen Hose in der Hand ist gestern in Görlitz ein russischer Mann ertappt worden.

Als Bundespolizisten am Nachmittag auf den 40-Jährigen aufmerksam wurden, hatte es dieser offenbar eilig, von der Salomonstraße in die Bahnhofstraße zu gelangen. Möglicherweise wollte er auch nur Abstand zu der Streife gewinnen, denn bei dem späteren Verdächtigen handelt es sich um einen einschlägig bekannten Dieb und Drogenkonsumenten. Nachdem die Beamten zu ihm aufgeschlossen hatten, blieb er plötzlich stehen und erklärte, er habe die in seiner Hand gehaltene Jeans geklaut. Tatsächlich befand sich an dem Kleidungsstück ein Preisetikett, welches auf einen Diebstahl zum Nachteil eines Bekleidungsgeschäftes in der Nähe des Postplatzes schließen ließ. Später sind bei dem Russen noch ein entwendeter Deo-Roller sowie eine Einwegspritze mit Restanhaftungen eines Betäubungsmittels gefunden worden.

Nach Sicherstellung der entwendeten Jeans, des Deo-Rollers und der Spritze kommen nun zu den bereits vorliegenden Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes weitere zwei Anzeigen durch den aktuellen Fall hinzu.

Der Verdächtige, der Inhaber einer gültigen Duldung und im Landkreis Görlitz wohnhaft ist, wurde anschließend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell