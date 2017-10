POL-BN: Bonn-Röttgen: Navi-Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - In der Nacht von Sonntag (08.10.2017) auf Montag (09.10.2017) haben bisher unbekannte Täter zwei BMW's aufgebrochen. Einem in der Marie-Elisabeth-Lüders Straße abgestellten Auto wurden das Lenkrad, der Tacho und das Navigationssystem entwendet. Bei einem zweiten Fahrzeug, welches in der Röttgener Straße abgestellt wurde, war ein Dreiecksfenster eingeschlagen worden. Auch hier stahlen die Täter den Tacho und das Navigationssystem. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag in Bonn-Röttgen Verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

