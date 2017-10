POL-BN: Bornheim-Hersel: Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Eine gut gesicherte Haustüre verhinderte am Montagabend (09.10.2017) einen Einbruch in Bornheim-Hersel. Unbekannte hatten sich zwischen 19:00 Uhr und 21:20 Uhr Zutritt zum Grundstück eines Reihenhauses in der Fuldastraße verschafft und versucht, die Haustüre aufzuhebeln. Nachdem die Hebelversuche nicht die erwünschte Wirkung erzielten, entfernten sich die Einbrecher unbeobachtet vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Erneut scheiterten die Einbrecher an einer gut gesicherten Haustüre. Aktuell bleibt im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bonn jeder zweite Einbruch im Versuch stecken. Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

Wie Sie außerdem Fenster und Türen wirksam sichern, erfahren Sie bei einer kostenlosen Beratung währen der "Riegel vor!"-Aktionswoche vom 9. bis 14. Oktober. In dieser Woche sind die Präventionsspezialisten der Bonner Polizei täglich unterwegs, um sie zu beraten. Am Samstag, 14.10.2017 steht das Polizei-Mobil hierzu von 13:00-15:00 Uhr an der Roisdorfer Straße in Hersel. Eine Übersicht zu allen Beratungsterminen der Aktionswoche im Polizeipräsidium Bonn finden Sie hier: https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktionswoche-riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell