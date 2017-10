POL-BN: Bonn-Endenich: Schmuck bei Tageswohnungseinbruch erbeutet - Zeugen gesucht

"Riegel vor! Sicher ist sicherer." Die Bonner Polizei Bonn berät interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos vor Ort. Alle Termine finden Sie unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktionswoche-riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1 Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Montagmittag (10.10.17) in Endenich ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr hebelten Unbekannte die Balkontür zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Burggraben auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung nach geeignetem Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck der Bewohner unerkannt vom Tatort.

Nach erfolgter Spurensuche hat das Kriminalkommissariat 34 die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228/15-0.

