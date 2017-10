POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bad Godesberg und Wachtberg / Technische Beratung zum Thema Einbruchsschutz

Landesweite Aktionswoche der Polizei NRW: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz der Bonner Polizei beraten am Donnerstag (12.10.2017) im Rahmen der landesweiten "Riegel vor!"-Aktionswoche interessierte Bürger zum Thema Einbruchsschutz.

Das Polizei-Mobil steht hierzu in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Theaterplatz in Bad Godesberg sowie von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr am EKZ Wachtbergring in Wachtberg-Berkum. Es besteht außerdem die Möglichkeit, vor Ort mit den Beamten des Bezirksdienstes ins Gespräch zu kommen.

Eine Terminübersicht für die Aktionswoche im Polizeipräsidium Bonn finden Sie hier: https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktionswoche-riegel-vor-sicher-ist-sicherer-1.

