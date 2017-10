POL-BN: Außenspiegel von mehreren Autos in Lessenich-Meßdorf beschädigt - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Außenspiegel von parkenden Fahrzeugen in Lessenich-Meßdorf. In der Nacht von Freitag (06.10.2017) auf Samstag (07.10.2017), vermutlich zwischen 17:00 Uhr und 8:40 Uhr, wurden dort die Außenspiegel von insgesamt zehn Fahrzeugen abgetreten. Die Fahrzeuge waren auf der Gielsdorfer Straße und der Meßdorfer Straße geparkt.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer darüber hinaus ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

